Kojima Productions: VR wird laut Kojima einen Umbruch bringen; wichtige Impulse innerhalb zwei, drei Jahren

Entwickler-Ikone Hideo Kojima ist offenbar fest überzeugt von der Rolle der Virtuellen Realität in unserer kulturellen Zukunft. Sein Studio Kojima Productions ( Death Stranding ) hat zwar noch keinen eigenen VR-Titel angekündigt. Neben seiner Jury-Teilnahme an den 77. Internationalen Filmfestspielen von Venedig (Venice VR Expanded) zeigt sich Kojima aber auch in einer Doku sehr zuversichtlich:"Ich denke, VR wird einen entscheidenden Umbruch bringen", so der Entwickler in " From Bedrooms To Billions: The PlayStation Revolution " - als Sonys Entwicklungsarbeit mit VR-Technik zur Sprache kommt. Uploadvr.com hat sich einige Zitate aus der Dokumentation herausgepickt, in denen Kojima z.B. erläutert: "In den Spielen, die es bislang gab, wurden jegliche Videos, Bildschirme usw. in ein quadratisches Layout gepackt, welches dazu da ist, Informationen festzuhalten. Wir haben den Film als Medium bereits seit über 100 Jahren, und momentan durchbrechen wir zum ersten Mal diesen Rahmen."In einem weiteren Statement erläutert er: "Die Möglichkeit, Kunst, Filme und Spiele zu kreieren, die nicht in diesen Rahmen passen und die Frage aufwerfen, welche Ausdrucksformen dafür sinnvoll sind...ich denke, dass die nächsten zwei bis drei Jahre ganz groß werden bezüglich der Frage, wie Kreative und Künstler es benutzen werden und was sie damit erschaffen."Das Magazin fügt hinzu, dass Kojima bereits im vergangenen Jahr großes Interesse an der Technik bekundet habe, ihm laut eigenen Worten allerdings die Freiheit bzw. Zeit für ein eigenes VR-Projekt fehlten.