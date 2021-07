Kojima Productions: Gerücht: Deal mit Microsoft kurz vor Abschluss

Schon seit geraumer Zeit brodelt es in der Gerüchteküche, dass Metal-Gear-Vater Hideo Kojima für sein nächstes Projekt mit Microsoft und den Xbox Game Studios zusammenarbeiten wird. Wie Venturebeat schreibt, scheinen die Verhandlungen jetzt so weit fortgeschritten zu sein, dass beide Parteien eine Absichtserklärung unterzeichnet haben, ein gemeinsames Projekt in Angriff nehmen zu wollen.Obwohl damit noch nichts in Stein gemeißelt ist, wäre dies laut Venturebeat ein bedeutender Schritt in den Verhandlungen und der endgültige Abschluss nicht mehr fern. In dem Bericht heißt es konkret, dass Microsoft sich bereits darauf vorbereite, was Kojima und sein Team bei Kojima Productions für das neue Spiel benötigen würden.Erst kürzlich hat Microsoft mit Kim Swift ( Portal Left 4 Dead ) ein prominentes Gesicht angeworben und zum Senior Director of Cloud Gaming ernannt. Zu ihren Zielen soll u.a. gehören, dem neuen Spiel von Hideo Kojima zum Erfolg zu verhelfen. Zuletzt hatte sich der bekannte Designer geäußert, ein neues Spielformat erforschen zu wollen, bei der auch die Cloud eine große Rolle spielen soll. Bei seinem letzten Werk Death Stranding stand die Vernetzung im Mittelpunkt - auch von Spielern untereinander. Kojima selbst bezeichnete den gewählten Spielansatz sogar als ein neues Genre. Damals arbeitete er eng mit Sony zusammen, um sein Werk zu realisieren, das bei uns im Test mit einer Traumwertung von 95% ausgezeichnet wurde.