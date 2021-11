Kojima Productions: Tätigkeiten-Feld wird auf Film, TV und Musik ausgeweitet

Die Spiele von Kult-Designer Hideo Kojimo sind nicht nur von qualitativ hochwertigen sowie mitunter langen Zwischensequenzen geprägt. Mit seinem Blick auf Spieldesign und die beinahe einzigartige Mischung spielerischer Elemente mit filmischen, macht er Titel wie Death Stranding, Metal Gear Solid oder Zone of the Enders zu etwas Besonderem.Angesichts der sehr dynamischen Grenze von Film und Spiel in seinen Projekten scheint das Nachfolgende eine geradezu zwangsläufige Konsequenz zu sein: Wie die Kollegen von Gamesindustry.biz berichten, hat seine Firma Kojima Productions in Los Angeles eine neue Zweigstelle gegründet, die sich um Musik, TV und Film kümmern wird. Geleitet wird die Abteilung von Riley Russell, der beinahe 28 Jahre bei Sony im PlayStation-Bereich beschäftigt war."Die neue Abteilung wird die Aufgabe haben, mit kreativen und talentierten Fachleuten aus Fernsehen, Musik und Film sowie der bekannteren Spieleindustrie zusammenzuarbeiten", so Russell. "Das Team hat sich zum Ziel gesetzt, die Reichweite und den Bekanntheitsgrad der bei Kojima Productions in Entwicklung befindlichen Titel zu erhöhen und sie zu einem noch stärkeren Teil unserer Popkultur zu machen. Wir freuen uns darauf, mit den besten Talenten aus der gesamten Unterhaltungsbranche zusammenzuarbeiten.""Neue Wege zu finden, um unsere Fans zu unterhalten und ihnen einen Mehrwert zu bieten, ist in einer schnelllebigen, sich ständig verändernden Welt des Geschichtenerzählens unerlässlich", ergänzt Yoshiku Fukuda, Buisness Development Manager bei Kojima Productions. "Unsere neue Abteilung wird das Studio in noch mehr Bereiche führen, die unsere kreativen Erzählungen jenseits von Videospielen präsentieren und unseren Fans Wege eröffnen, mit diesen Bereichen zu kommunizieren und in sie einzutauchen."