Kojima Productions: Bekannte Schauspielerin ist bei nächstem Spiel von Hideo Kojima dabei

Hideo Kojimas Faible für Hollywood-Schauspieler

Bereits in den letzten Tagen deutete der Metal Gear Solid-Schöpfer Hideo Kojima Details zu seinem nächsten Spiel an und auf der PAX Australia 2022 ließ er nun die Katze aus dem Sack.Mit einer Reihe an rätselhaften Plakaten und QR-Codes enthüllte er , dass die Schauspielerin Elle Fanning bei seinem nächsten Projekt dabei ist. Fanning war unter anderem in Filmen wie Super 8, Maleficent, The Neon Demon und A Rainy Day in New York zu sehen.Tatsächlich ist das Mitwirken von Elle Fanning beinahe die erste offizielle Information über Kojimas kommendes Spiel: Weder Titel noch Genre hat der Entwickler bislang verraten, auch wenn die Gerüchteküche natürlich brodelt. So munkelt man unter anderem, dass Kojima an einem eigenen Horror-Titel namens Overdose werkelt.Fest steht nur, dass der japanische Entwickler für ein Spiel mit Microsoft zusammenarbeitet und deren Cloud-Technologie nutzen möchte, um eine „nie zuvor gesehene Idee“ umzusetzen. Ob es sich bei dem Cloud-Projekt um das gleiche Spiel handelt, in dem auch Elle Fanning zu sehen sein wird, ist momentan aber unklar.Glaubt man den Worten von Schauspieler Norman Reedus, befindet sich auch ein Nachfolger zu Death Stranding in Entwicklung. Falls das Sequel zur Post-Apokalypse ebenso proppenvoll mit Hollywood-Größen sein wird, wie der erste Teil, könnte Fanning hier in eine Rolle schlüpfen. In Death Stranding waren neben Reedus auch die Schauspieler Mads Mikkelsen und Léa Seydoux sowie die Regisseure Guillermo del Torro und Nicolas Winding Refn zu sehen.Weitere Ankündigungen zu Kojimas nächstem Projekt dürften ähnlich rätselhaft werden. Während er Elle Fanning durch ein Poster mit der Aufschrift „Who Am I?“ präsentierte, teilte er vor kurzem ein weiteres Poster mit der Aufschrift „Where Am I?“, auf dem der Umriss eines Frauenkopfes zu sehen ist. Vermutlich steht uns also bereits die nächste Enthüllung einer bekannten Schauspielerin bevor.