Kojima Productions: Nächstes Spiel wird „fast wie ein neues Medium“

Hideo Kojima: „Ich will auch weiterhin der Erste sein“

Metal Gear-Schöpfer Hideo Kojima gehört zu den bekanntesten und außergewöhnlichsten Personen der Videospielindustrie und auch sein neues Projekt soll vor Innovation nur so strotzen.In einem Interview mit dem Guardian spricht Kojima nicht nur über das digitale Zeitalter und wie es sich anfühlt, dass junge Spieler seine Solid Snake-Titel genießen, sondern auch über sein nächstes Werk. Und das soll die Videospielbranche natürlich wieder einmal Kojima-typisch in ihren Grundfesten erschüttern.Aktuell ist der Entwickler zusammen mit seinem Team Kojima Productions an zwei Projekten zugange, von denen eines mutmaßlich Death Stranding 2 sein soll – zumindest, wenn man dem Versprecher von Schauspieler Norman Reedus glauben darf.Sein anderes Spiel entsteht in einer Zusammenarbeit mit Microsoft und soll Cloud-Technologie verwenden. Die sei auch ein Grund, warum Kojima ein eigentlich schon seit Jahren geplantes Wunschprojekt endlich in die Tat umsetzen kann:„Es ist fast wie ein neues Medium. Wenn das hier gelingt, wird es die Dinge verändern – nicht nur in der Videospielindustrie, sondern auch in der Filmbranche. Du kannst erfolgreiche Experimente haben, aber es ist ein langer Weg von einem Experiment zu einem Punkt, wo es zum Teil des Alltags wird.“Wie für den einzigartigen Entwickler üblich, legt Kojima viel Wert auf Innovation und will daher auch in Zukunft mit großen Schritten vorangehen und neues wagen, auch wenn der kommerzielle Erfolg für Nachfolger einfacher sei: „Für die erste Person ist das alles schwierig. Aber ich will der Erste sein. Ich will auch weiterhin der Erste sein.“