Kojima Productions: Nächste Schauspielerin für neues Projekt enthüllt

Kojima Productions: Zwischen Cloud-Technologie und Hollywood-Berühmtheiten

Hideo Kojima hat große Ambitionen

Weiter geht es mit Hideo Kojimas verrückter Werbekampagne für sein nächstes Projekt: Nach Elle Fanning enthüllte der Entwickler nun eine weitere Schauspielerin, die mit ihm zusammenarbeitet.Dabei handelt es sich um Shioli Kutsuna, die 2009 mit ihrer Darstellerkarriere begann und zuletzt in Filmen wie Kingsglaive: Final Fantasy XV, Deadpool 2 und den Netflix-Produktionen The Outsider und Murder Mystery zu sehen war. Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin steht Kutsuna auch als Idol auf der Bühne.Genau wie bei der Enthüllung von Elle Fanning hat Kojima auch für Shioli Kutsuna wieder ein mysteriöses Plakat in den Umlauf gebracht, auf dem die Silhouette einer Frau mit der Frage „Where Am I?“ zu sehen ist. Darüber hinaus hat der Entwickler zwei Fotos der japanisch-australischen Schauspielerin am hauseigenen Set auf Twitter geteilt.In Anbetracht des Star-Aufgebots von Death Stranding mit Norman Reedus, Mad Mikkelsen, Leá Seydoux und vielen weiteren Hollywood-Berühmtheiten wird es wohl auch für Kojimas nächstes Projekt nicht bei Fanning und Kutsuna bleiben. Noch steht allerdings nicht fest, wo die beiden Schauspielerinnen eigentlich mitwirken.Gegenwärtig hat Kojima Productions offenbar zwei Projekte in der Pipeline: Einmal den Nachfolger zu Death Stranding , der zwar noch nicht offiziell angekündigt wurde, zu dem sich aber Norman Reedus verplappert hat. Und einmal eine Zusammenarbeit mit Microsoft , bei der Cloud-Technologie zum Einsatz kommen soll.Zu Microsofts Cloud-Titel hat Kojima auch vor kurzem in einem Interview mal wieder Ansprüche und Ambitionen geteilt. Die neue Technologie erlaube dem Entwickler endlich, ein lang ersehntes Wunschprojekt in die Tat umzusetzen und solle dabei „fast wie ein neues Medium“ werden.Auch sonst wolle Kojima weiterhin der erste sein, wenn es um Innovationen in der Gaming-Branche geht und scheue dabei laut eigenen Aussagen nicht die geringeren Erfolgsaussichten, die man als Wegbereiter gegenüber seinen Nachfolgern habe. Was genau Kojima vorhat und ob er seinen großen Worten gerecht wird, kann aber wohl nur die Zukunft zeigen.