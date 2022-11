Kojima Productions: Hideo Kojima will sein Studio für kein Geld der Welt verkaufen

Hideo Kojima: Unabhängigkeit hat keinen Preis

Die Zukunft von Kojima Productions

Schon während seiner Zeit bei Konami hat sich Hideo Kojima einen Namen als Entwickler gemacht, doch spätestens seit seiner Solo-Karriere mit seinem eigenen Studio ist er mehr als heiß begehrt.Kein Wunder also, dass zahlreiche Unternehmen an ihn herantreten und für horrende Summen Kojima Productions aufkaufen wollen, wie die Industrie-Ikone in seinem Podcast (via IGN ) verrät. Fans brauchen sich über eine Übernahme aber keine Sorgen machen: Kojima würde sein Studio niemals verkaufen, versichert er.Zunächst einmal stellt Kojima heraus, dass sein Studio trotz des Bekanntheitsgrads seiner Persönlichkeit kein Industrie-Gigant sei, sondern sich selbst eher zu den Indies zählt: „Wir sind Indies, wir gehören zu niemand anderem und werden von niemandem gesichert, und wir pflegen freundschaftliche Beziehungen zu allen in der Industrie.“Diese Position wolle man auch in Zukunft beibehalten: „Jeden Tag bekomme ich Angebote von Leuten auf der ganzen Welt, die unser Studio kaufen wollen. Manche dieser Angebote beinhalten lächerlich hohe Preise, aber es ist nicht so, als würde ich Geld wollen. Ich möchte machen, was ich machen möchte. Deshalb habe ich dieses Studio ins Leben gerufen. Solange ich lebe, denke ich nicht, dass ich diese Angebote annehmen werde.“Klar, Kojima will auch weiterhin sein Ding machen und das geht natürlich am besten, wenn er volle kreative und finanzielle Kontrolle hat – nicht, indem er sich an andere, größere Unternehmen bindet. Partnerschaften sind aber offensichtlich trotzdem möglich, schließlich hat sich Kojima für ein neues Cloud-Projekt mit Microsoft zusammengetan.Bis wir die Früchte dieser Kooperation zu Gesicht bekommen, dürfte es aber wohl noch eine ganze Weile dauern, denn Infos gibt es zu dem „Traumprojekt“ von Kojima, dass sich mit der bisherigen Technologie angeblich nicht umsetzen ließ, noch keine.Ähnlich sieht es auch beim angeblichen Nachfolger von Death Stranding aus, über dessen Existenz wir nur dank eines Versprechers von Schauspieler Norman Reedus wissen. Währenddessen kurbelt Kojima fleißig seine Marketing-Maschinerie an und enthüllte zuletzt, dass die beiden Schauspielerinnen Elle Fanning und Shioli Kutsuna an einem Projekt des Entwicklers mitwirken.