Kojima Productions: Jubiläums-Video wirft einen Blick hinter die Kulissen des Entwicklerstudios

Kojima Productions: Weniger Entwicklerstudio als Kunstmuseum

Die Zukunft von Kojima Productions

Anlässlich des siebenjährigen Jubiläums von Entwicklerstudio Kojima Productions, teilte die Spieleschmiede von Metal Gear -Schöpfer Hideo Kojima exklusive Einblicke in ihre Räumlichkeiten.In einem fast zehnminütigen Video auf YouTube bekommen interessierte Fans einen Rundgang, der die Büros des Entwicklerteams genauso zeigt wie den dazugehörigen Park, den Entspannungsbereich und die zahlreichen Vitrinen mit Merchandise, vorrangig zu Death Stranding . Wer also schon immer mal wissen wollte, wo Hideo Kojima einen Großteil seiner Zeit verbringt, hat nun endlich die Gelegenheit dazu.Erzählt wird der Blick hinter die Kulissen übrigens von Akio Otsuka, dem japanischen Synchronsprecher hinter Metal Gear-Hauptdarsteller Solid Snake und Die-Hardman aus Death Stranding. Genau wie das Vorbild aus Konamis einstiger Erfolgsreihe schleicht sich Otsuka mit einem Kamerateam in die Büroräume von Kojima Productions, die sich im berühmten Shinigawa Season Terrace-Gebäude befinden.Wie der Synchronsprecher zu Beginn des Videos erwähnt, werden vor allem die Treppen im Eingansbereich in vielen japanischen Serien und Filmen verwendet – perfekt für einen Filme-Junkie wie Hideo Kojima also. Wenn er oder seine Angestellten aber zur Abwechslung etwas Frischluft schnuppern wollen, können sie in den großzügigen Park gehen, wo ab und an auch Grillpartys veranstaltet werden.Im Gebäude zeigt uns Otsuka dann die Räumlichkeiten, die überwiegend an vieles erinnern, aber nicht an ein Entwicklerstudio. Ein mit Spiegeln ausgefüllter Raum enthält eine einzelne, lebensgroße Ludens-Figur, das Maskottchen des Studios und geht gleichzeitig ab in eine Art Ausstellung, in der Kunst und Merchandise aus Death Stranding als Blickfang präsentiert werden.Anschließend geht es dann vorbei an den geschlechtsneutralen Toiletten, entlang an einem spartanischen und sehr unbequem aussehenden Filmvorführungsraum bis hin zu einem mit Tatami-Matten ausgelegten Entspannungsareal. Und am Schluss geht es dann ins Studio zum Erzähler Otsuka, der sich längst im Gebäude befand und das Video lediglich vertont hat, anstatt es zu begleiten.Auch sieben Jahre nach der Studiogründung hat Hideo Kojima viel vor und widmet sich nach dem heiß diskutierten Erfolg von Death Stranding neuen Projekten. Eins davon ist eine direkte Fortsetzung zum postapokalyptischen Postsimulator, die bei den diesjährigen Game Awards mit einem ersten Trailer offiziell enthüllt wurde Viel wissen wir zwar noch nicht über das Sequel, Kojimas Vorlieben ließen sich aus dem ersten Werbevideo aber bereits ablesen. So können sich Fans erneut auf ein Aufgebot an Hollywood-Schauspielern freuen, darunter dieses Mal auch Elle Fanning und Shioli Kutsuna. Wann der PlayStation 5-exklusive Titel erscheinen wird, weiß aktuell aber wohl nur Kojima selbst.