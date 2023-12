Kojima Productions: Dokumentation Connecting Worlds erscheint 2024 bei Disney+

Hideo Kojima: Connecting Worlds erscheint bei Disney+





My documentary film "HIDEO KOJIMA: CONNECTING WORLDS" which had its world premiere at the Tribeca Film Festival in New York in June, will be distributed worldwide in the spring of 2024.

The film will be distributed exclusively on Disney+. Directed and photographed by Glen… pic.twitter.com/g56gUSWlw6



— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 8, 2023

Ob man ihn und seine Werke mag oder nicht, eines dürfte jedem bewusst sein:ist einer der größten Namen der Videospielbranche, welcher sich längst auch in Hollywood rumgesprochen hat. Einebeschäftigt sich nun mit der Gründung seines eigenen Studios und dem Start der Produktion vonwurde erstmals im Juni 2023 während des Tribeca Festivals vorgestellt und präsentiert. Eine Veröffentlichung erfolgte bislang aber nicht. Im kommenden Jahr wird sich das jedoch ändern und ihr könnt euch die Doku erstmals ganz in Ruhe anschauen.Inhaltlich dreht sich Connecting Worlds nicht komplett um Hideo Kojimas langjährigen Werdegang, sondern legt den Fokus auf die. Kojima Productions wurde als eigenständiges Unternehmen ins Leben gerufen, nachdem sich der Game Designer im Zuge der Fertigstellung von Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain von seinem Publisher Konami getrennt hat. Infolgedessen wurde auch dieDie Doku soll einen "seltenen Einblick in Hideo Kojimas kreativen Prozess [gewähren], während er sein eigenes unabhängiges Studio gründet." Dabei kommen auchzu Worte, wie unter anderem die Regisseure Guillermo del Toro (Shape of Water) und George Miller (Mad Max: Fury Road), aber auch Norman Reedus (Death Stranding), die Sängerin Grimes oder Shinji Mikami (Erfinder von) teilen ihre Erinnerungen und Gedanken zu Kojima.Wer an der Dokumentation Interesse hegt, darf sich auf das kommende Jahr freuen: Laut Kojima wird Connecting Worlds imexklusiv bei Disney+ erscheinen. Einen genauen Veröffentlichungstermin gibt es bisher aber noch nicht.Das gilt übrigens ebenso für die nächsten: Für, während für Microsoft und die Xbox Game Studios. Beide Spiele sind derzeit noch gänzlich ohne Releasetermin.