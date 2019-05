The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 2: Termin der PS4-Version steht fest - 4Players.de

Marvelous Europe wird The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 2 am 7. Juni 2019 für PlayStation 4 in Europa veröffentlichen. Die PS4-Fassung wird sowohl die englische als auch die japanische Sprachausgabe umfassen. Im Vergleich zum Original ( zum Test ) wurden zusätzliche (englische) Dialogszenen aufgezeichnet. Auch der aus der PC-Fassung bekannte Turbo-Modus ist dabei.The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 2 wird sowohl physisch bei ausgewählten Händlern in Europa als auch digital im PlayStation Store in Europa und Australien erhältlich sein. Eine limitierte Auflage (The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 2 - Relentless Edition) wird im Marvelous Games Store angeboten.Letztes aktuelles Video: PS4-Trailer