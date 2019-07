The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3: Verschiebung auf den Oktober verkündet - 4Players.de

Freunde von Helden, Legenden und kaltem Stahl müssen sich noch etwas länger gedulden - zumindest im Westen. Laut Gematsu.com hat NIS America die Verschiebung von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 bekanntgegeben: Statt am 27. September ist es in Europa erst am 22. Oktober soweit.Um die Wartezeit zu verkürzen, wird aber immerhin vorher eine Demo veröffentlicht. Zum Inhalt des Rollenspiels von Entwickler Nihon Falcom schreibt der Publisher:"Fast 1,5 Jahre sind seit dem Erebonianischen Bürgerkrieg vergangen und vieles hat sich seit dem verändert. Die Schatten der Vergangenheit, sich stetig verändernde Staaten, die interne Politik des Empire und das abenteuerliche Leben von Rean Schwarzer ebnen den Weg in ein neues Kapitel dieser Welt. Als gerade frisch gebackener Absolvent von der Thor-Militär-Akademie ist Rean, der Held der ersten beiden Teile, vom Schüler zum Ausbilder in einer neu gegründeten Zweigstelle der Akademie aufgestiegen. Die Zweigstelle drängt sich schnell auf die nationale Bühne. Hier übernimmt er die Führung über die neue Class VII und muss eine neue Generation Helden in eine ungewisse Zukunft führen. Noch ist alles ruhig, doch die ruchlose Ouroboros-Organisation beginnt im Hintergrund mit einer Verschwörung, die den ganzen Kontinent in einen Krieg stürzen könnte."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer