The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3: Demo im PlayStation Store zum Download - 4Players.de

Im europäischen PlayStation Store ist die Demo von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 für PlayStation 4 veröffentlicht worden ( zum PlayStation Store ). Neben einer englischen und japanischen Tonspur gibt es englische und französische Bildschirmtexte."Rean Schwarzer deckt einen Plot auf, der sein Heimatland bedroht. Damit er den Gegner stellen kann, muss er auf einem neuen Campus eine neue Generation Helden ausbilden und sie zum Sieg führen", schreibt der Publisher.Die Vollversion wird am 22. Oktober 2019 für PlayStation 4 erscheinen."In der Demo-Version gibt es keine Trophäen. Um sich die Trophäe für den Abschluss des Prologs im Vollspiel zu sichern, befolge bitte diese Schritte:1) Erstelle direkt vor dem Endboss in der Demo-Version einen Speicherstand.2) Übertrage diesen Speicherstand in die Vollversion.3) Besiege den Boss in der Vollversion, um die Trophäe zu erhalten."Letztes aktuelles Video: Story Trailer