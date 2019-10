The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3: Auf PlayStation 4 veröffentlicht - 4Players.de

"Die New Class VII - Der Spieler erkundet die Welt des Empire mit einer neuen Gruppe Helden und trifft dort auf neue Gesichter sowie alte Bekannte.

Eine immersive Geschichte - Eine epische Geschichte, die über insgesamt drei Teile aufgebaut wurde, bietet Spannung für Neueinsteiger sowie Fans der Serie. Eine interaktive Einführung bietet neuen Spielern die Gelegenheit, die Geschichte der älteren Teile kennenzulernen, um so schnell wie möglich in die Welt von Trails of Cold Steel einzutauchen.

Ein überarbeitetes Kampfsystem - Dank des überarbeiteten Kampfsystems kann der Spieler nun allen Bedrohungen trotzen. Neue Features wie zum Beispiel die Brave Order und das Break System fügen dem Kampf neue Möglichkeiten hinzu."

NIS America veröffentlicht heute das Rollenspiel The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 exklusiv für PlayStation 4. Es ist als Box-Version im Einzelhandel und in digitaler Form im PlayStation Store (59,99 Euro) erhältlich. Das Spiel bietet eine englische und japanische Tonspur sowie englische und französische Bildschirmtexte. Unser Test befindet sich bereits in Arbeit. Eine PC-Umsetzung ist bisher nicht bestätigt worden."Fast 1,5 Jahre sind seit dem Erebonianischen Bürgerkrieg vergangen und vieles hat sich seit dem verändert. Die Schatten der Vergangenheit, sich stetig verändernde Staaten, die interne Politik des Empire und das abenteuerliche Leben von Rean Schwarzer ebnen den Weg in ein neues Kapitel dieser Welt. Als gerade frisch gebackener Absolvent von der Thor-Militär-Akademie ist Rean, der Held der ersten beiden Teile, vom Schüler zum Ausbilder in einer neu gegründeten Zweigstelle der Akademie aufgestiegen. Die Zweigstelle drängt sich schnell auf die nationale Bühne. Hier übernimmt er die Führung über die neue Class VII und muss eine neue Generation Helden in eine ungewisse Zukunft führen. Noch ist alles ruhig, doch die ruchlose Ouroboros-Organisation beginnt im Hintergrund mit einer Verschwörung, die den ganzen Kontinent in einen Krieg stürzen könnte."Letztes aktuelles Video: Launch-TrailerFeatures laut Hersteller: