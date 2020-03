The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3: PC-Version veröffentlicht

Die PC-Version von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 ist auf Steam und bei GOG.com veröffentlicht worden. Das Anime-Rollenspiel wird auf Steam in der "Launch Week Edition" mit mehreren digitalen Boni für 49,99 Euro angeboten. Die Digital Limited Edition mit weitaus mehr DLC-Paketen kostet 71,50 Euro. Bei GOG.com wird das Spiel für 59,99 Euro verkauft. Die DLCs werden bei GOG später zur Verfügung stehen.Die PC-Version soll diverse Verbesserungen und Neuerungen wie Ultra-Widescreen-Unterstützung, freie Tastenbelegung, verbesserte Grafik, eine unlimitierte Bildwiederholrate, zusätzliche Turbo-Modus-Optionen (bis zu sechsfache Geschwindigkeit) sowie eine Autosave-Funktion erhalten. Darüber hinaus sollen als DLC veröffentlichte Zusatzinhalte der PlayStation-4-Fassung (zum Test ) bereits von Anfang an ins Spiel integriert sein.Letztes aktuelles Video: Demo Trailer