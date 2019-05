Mordhau: Erfolgreicher Start trotz Problemen, die schrittweise behoben werden - 4Players.de

Mit seinem mittelalterlichen Multiplayer-Kampfspiel Mordhau hat Triternion einen erfolgreichen Start hingelegt: Wie die Webseite Dark Side of Gaming (DSoG) berichtet, hat der Titel in der ersten Woche knapp 500.000 Käufer gefunden. Und das, obwohl es zu Beginn massive Probleme mit den Servern und einige Exploits auf den Karten gab, auf denen sich in jeder Partie bis zu 64 Spieler tummeln. Auch die Ausschüttung von Belohnungen wie XP oder Gold lief offenbar nicht rund.Derzeit hat das Team zwar die meisten Schwierigkeiten behoben, räumt aber ein, dass es beim Matchmaking weiterhin zu langen Verzögerungen kommen kann und manche Partys immer noch Probleme dabei haben könnten, gemeinsam den Partien beizutreten.Neben der Fehlerbehebung wird aber auch an weiteren Inhalten gearbeitet: Neben gewerteten Online-Partien will man auch weiterhin Skins für Waffen sowie neue Rüstungsteile nachliefern. Neben weiteren Optionen zur Charakteranpassung will man demnächst außerdem Mod-Werkzeuge anbieten.Letztes aktuelles Video: Trailer