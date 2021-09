Terra Invicta: Die sieben Erd-Fraktionen stellen sich vor

Der Widerstand arbeitet daran, ein Bündnis der Völker zu einem koordinierten Gegenschlag zu führen

Die Akademie hofft, dass sich durch die Ankunft der Außerirdischen die Gelegenheit ergibt, ein interstellares Bündnis zu schmieden

Die Diener beten die Außerirdischen an und glauben fest daran, dass diese die Welt von allen Sorgen befreien werden

Die Initiative will Profit aus all dem Chaos und der Zerstörung schlagen

Projekt Exodus plant den Bau eines gigantischen Raumschiffs, um aus dem Sonnensystem zu fliehen

Die Menschheitsfront hat sich dem Ziel verschrieben, die Außerirdischen mit allen ihren Sympathisanten zu vernichten

Das Protektorat befürwortet eine geregelte Kapitulation, um die totale Vernichtung abzuwenden

In Terra Invicta (lat. "unbezwingbare Erde") versucht man die Erde vor einer außerirdischen Bedrohung zu beschützen, die sich in den Weiten des Kuipergürtel eingenistet hat und allem Anschein nach eine Invasion vorbereitet.Zunächst einmal muss man sich um die Geopolitik auf der Erde kümmern, also die Erde auf die kommende Invasion vorbereiten und die unterschiedlichen Interessensgruppen irgendwie zusammenbringen. Danach geht es um die Verteidigung der Erde und das Sonnensystem vor der Bedrohung, wobei das Sonnensystem komplett und physikalisch (weitgehend) korrekt simuliert wird.Bevor aber die Verteidigung der Erde so richtig in Angriff genommen wird, muss man sich für eine von sieben Erd-Fraktionen entscheiden, die alle ihre eigenen Stärken, Schwächen und Siegbedingungen haben."Da sich die Völker der Erde nicht auf eine gemeinsame Reaktion auf die Ankunft der Außerirdischen verständigen können, sprechen sich transnationale Gruppen gleichgesinnter Führungspersönlichkeiten aus Politik, Militär und Wissenschaft über vertrauliche Kanäle ab, um eine gemeinsame Antwort vorzubereiten. Da die Motive der Außerirdischen im Dunkeln bleiben, bilden sich Fraktionen, angetrieben durch Hoffnung, Angst oder Gier", schreiben die Entwickler. Diese Fraktionen sind:Letztes aktuelles Video: Playable Factions Trailer