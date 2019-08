DARQ: Die bewusst erlebten Alpträume haben begonnen - 4Players.de

Screenshot - DARQ (PC) Screenshot - DARQ (PC) Screenshot - DARQ (PC) Screenshot - DARQ (PC) Screenshot - DARQ (PC) Screenshot - DARQ (PC) Screenshot - DARQ (PC) Screenshot - DARQ (PC) Screenshot - DARQ (PC)

Unfold Games haben ihr Horror-Adventure DARQ , in dem ein Junge in seinem eigenen Alptraum gefangen scheint, am 15. August 2019 für PC veröffentlicht. Auf Steam und GOG werden jeweils 16,79 Euro für den Download fällig. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (derzeit sind 92 Prozent der 66 Reviews positiv). Der Wertungsschnitt auf GOG liegt aktuell bei 4,1 von fünf Sternen.In der Spielbeschreibung heißt es: "DARQ erzählt die Geschichte von Lloyd, einem Jungen dem bewusst wird, dass er träumt. Sein Traum verwandelt sich schnell in einen Albtraum aus dem er nicht entkommen kann. Während er die dunkelsten Ecken seines Unterbewusstseins erkundet, lernt Lloyd wie er den Albtraum überleben kann, indem er die Gesetze der Physik zu seinem Gunsten manipuliert und macht sich damit das fließende Gewebe seiner Traumwelt zu eigen.Lloyd muss nicht nur Rätsel lösen, die der Schwerkraft trotzen, sondern auch seine Raffinesse einsetzen um Gegner zu überwinden. Er hat keine Chance einen direkten Angriff zu gewinnen, denn die Kreaturen seines Traums sind stärker und schneller als Lloyd selbst, deswegen muss er sich auf eine sorgfältige Planung verlassen, um nicht entdeckt zu werden." Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer