DARQ: Complete Edition für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht

Die Complete Edition von DARQ ist für PC ( GOG.com und Steam ), PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden. Die PC-Fassung kostet 16,79 Euro. Die Konsolen-Umsetzungen liegen bei 19,99 Euro. Weitere Versionen für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Switch folgen im ersten Quartal 2021. Gleiches gilt für physische Box-Versionen.Das Psycho-Horror-Abenteuer mit Rätsel-Elementen in einer Traumwelt ist im August 2019 für PC veröffentlicht worden und verzeichnet auf Steam aktuell "sehr positive" Nutzer-Rückmeldungen (94 Prozent von 1.656 Nutzer-Reviews sind "positiv). Zusätzlich zum Hautspiel enthält die Complete Edition zwei DLC-Pakete: The Tower (mit neuen Puzzles und Geheimnissen) und The Crypt (finale Erweiterung mit den schwierigsten Rätseln und Überraschungen).Besitzer der PC-Version von DARQ bekommen automatisch ein kostenloses Upgrade zur DARQ: Complete Edition (am 4. Dezember). Spieler, die DARQ:Complete Edition auf Xbox One oder PlayStation 4 besitzen, erhalten ebenfalls ein kostenloses Upgrade zu den optimierten Versionen für Xbox Series X|S und PlayStation 5."DARQ ist ein psychologisches Horrorspiel, dass die Geschichte von Lloyd erzählt. Ein Junge, der sich inmitten eines luziden Alptraums befindet, ohne der Möglichkeit des Erwachens. Während er die dunkelsten Ecken seines Unterbewusstseins erforscht, lernt Lloyd langsam im Alptraum zu überleben, indem er die Gesetze der Physik und die Traumwelt beeinflusst."Letztes aktuelles Video: Complete Edition Release Date Announcement Trailer