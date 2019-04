PlayStation Now: April-Update u. a. mit Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes und The Phantom Pain - 4Players.de

Chronicles of Teddy: Harmony of Exidus (PS4)

WRC 5 Fia World Rally Championship (PS4)

Star Wars Bounty Hunter (PS2)

Star Wars Jedi Starfighter (PS2)

Star Wars Racer Revenge (PS2)

Shadow Complex Remastered (PS4)

Shiness: The Lightning Kingdom (PS4)

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (PS4)

Metal Gear Solid Ground Zeroes (PS4)

Grand Kingdom (PS4)

Sony erweitert das Aufgebot seines Spiele-Streaming-Diensts PlayStation Now im April 2019 mit Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes und Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain sowie acht weiteren Neuzugängen. Hier die vollständige Liste aller neuen PS-Now-Spiele im April:Letztes aktuelles Video: Neue Spiele im April 2019PlayStation Now ist ein kostenpflichtiger Streaming-Service für PlayStation 4 und PC, bei dem man zum monatlichen Preis von 14,99 Euro unbegrenzten Zugriff auf eine Bibliothek aus PS2-, PS3-, und PS4-Spielen erhält. Eine siebentägige Probeversion und weitere Infos gibt es hier . Wie uns Dienst, Spieleauswahl und Qualität gefallen haben, lest ihr in unserem Test PS Now ist in Deutschland, im Vereinigten Königreich, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, der Schweiz, Österreich, Luxemburg, Irland, Spanien, Italien, Portugal, Norwegen, Dänemark, Finnland und Schweden verfügbar. Es stehen derzeit mehr als 600 Spiele zur Auswahl.