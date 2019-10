PlayStation Now: Abo-Preise für den Cloud-Gaming-Dienst gesenkt; GTA 5, God of War und Uncharted 4 verfügbar - 4Players.de

God of War (2018)

Grand Theft Auto 5 (GTA 5 ist beim Start zum Herunterladen und Streamen über PS Now verfügbar; Grand Theft Auto Online und Rockstar Games Social Club sind für Nutzer verfügbar, die GTAV beim Start herunterladen. Online-Funktionen, einschließlich Grand Theft Auto Online und Rockstar Games Social Club, sind derzeit nur als Download-Version erhältlich.)

inFAMOUS Second Son

Uncharted 4: A Thief's End

Sony Interactive Entertainment hat eine Preissenkung von PlayStation Now angekündigt . Der mittlerweile in 19 Ländern verfügbare Cloud-Gaming-Dienst für PlayStation 4 und PC kostet fortan 9,99 Euro pro Monat (vorher 14,99 Euro). Das Jahres-Abo schlägt mit 59,99 Euro zu Buche (vorher 99,99 Euro). Auch ein neues Quartals-Abo (für drei Monate) wird angeboten. Es kostet 24,99 Euro. Bei bestehenden Kunden sollen die Preise automatisch mit der nächsten Rechnung angepasst werden.Außerdem sind neue Spiele in die PS-Now-Bibliothek aufgenommen worden. Hierzu gehören:"Nach der PlayStation Now-Ausbreitung in diesem Jahr decken wir 70 Prozent unserer weltweiten PS4-Spielerschaft ab, weshalb es der ideale Zeitpunkt ist, unseren Service zu günstigeren Preisen und mit zusätzlichen Inhalten anzubieten", so Jim Ryan, Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment. "Seit dem Start von PlayStation Now im Jahr 2014 konnten wir im Bereich von Cloud-Spielen viele Erfahrungen sammeln. Zusammen mit unserer 25-jährigen Erfahrung in der Spieleindustrie und wichtigen Partnerschaften mit Publishern befinden wir uns in einer einzigartigen Position, weiterhin führend und innovativ in diesem Bereich tätig sein zu können."God of War, Grand Theft Auto 5, inFAMOUS Second Son und Uncharted 4 sind ab dem 1. Oktober 2019 bis zum 2. Januar 2020 verfügbar. In jedem Monat wird die Reihe bekannter Spiele um eine rotierende Auswahl an Titeln erweitert, welche für eine begrenzte Zeit verfügbar sein werden. Diese Auswahl wird zusätzlich zu den bereits vorhandenen und stetig erweiterten Spielen regelmäßig zu PlayStation Now hinzugefügt.Letztes aktuelles Video: Neue Spiele im Oktober 2019