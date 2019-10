PlayStation Now: Streaming-Service wird auch auf PlayStation 5 angeboten - 4Players.de

Eine große Überraschung ist es nicht: Sony wird seinen Streamingservice PlayStation Now auch für die kommenden Konsolengeneration anbieten, die Sony im Weihnachtsgeschäft mit der PlayStation 5 einläuten will. Das hat Software Engineer Yasuhiro Osaki im Gespräch mit der Famitsu betätigt, wie DualShockers meldet.Der Abo-Dienst umfasst mittlerweile mehr als 700 Titel, die von der PS2-Ära bis zur PS4 reichen. Der Zugang ist derzeit nur über die PS4 und den PC möglich, da Sony die zunächst angedachte Unterstützung der PlayStation Vita wieder gestrichen hatte.Kürzlich wurde der Preis für das Abo-Modell zum zweiten Mal abgesenkt: Kostete PlayStation Now zum Deutschland-Start im August 2017 noch 16,99 Euro pro Monat, hat Sony die Preise seit Oktober auf 9,99 Euro pro Monat reduziert.Letztes aktuelles Video: Neue Spiele im Oktober 2019