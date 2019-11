PlayStation Now: Persona 5, Mittelerde: Schatten des Krieges und Hollow Knight verfügbar - 4Players.de

Sony hat das nächste Spiele-Trio angekündigt , das im November 2019 in der Bibliothek zum Streaming und zum Download zur Verfügung stehen wird. Die drei Neulinge sind Persona 5 (bis zum 4. Februar 2020 zum Herunterladen (nur PS4) und Streamen verfügbar), Mittelerde: Schatten des Krieges (bis zum 4. Februar 2020 zum Streamen und Herunterladen verfügbar) und Hollow Knight (keine Begrenzung). Uncharted 4 und Infamous: Second Son können derweil bis zum 2. Januar 2020 heruntergeladen oder gestreamt werden.Die Preise von PlayStation Now sind im Oktober 2019 gesenkt worden (9,99 Euro pro Monat bzw. 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro im Jahr). PlayStation Now bietet Zugriff auf über 650 Spiele für PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation 2, die online gestreamt oder heruntergeladen werden können. Da mit PlayStation Now auch auf Windows-PCs gestreamt werden kann, sind PlayStation-exklusive Spiele prinzipiell auch auf dem PC nutzbar.