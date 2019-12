PlayStation Now: Dezember-Update mit PUBG, Wolfenstein: The Old Blood und F1 2019 - 4Players.de

Sony hat die Bibliothek für den Streamingservice PlayStation Now in diesem Monat einmal mehr um drei "Blockbuster-Spiele" erweitert. Erfreulicherweise enthält die Pressemitteilung die nützliche Information, in welchem Zeitraum die besagten Spiele zur Verfügung stehen werden.Den Anfang macht der Online-Shooter PlayerUnknown's Battlegrounds bzw. PUBG, der bis zum 3. März 2020 in der Auswahl enthalten sein wird. Das erst in diesem Jahr veröffentlichte Rennspiel F1 2019 wird dagegen für zwölf Monate und damit bis zum 1. Dezember 2020 bei PlayStation Now angeboten.Das dritte Spiel im Bunde ist Wolfenstein: The Old Blood, das Stand-Alone-Prequel zu Wolfenstein: The New Order. Auch hier kann man sich bis zum 1. Dezember 2020 gedulden, um sich durch die acht Kapitel zu ballern.Letztes aktuelles Video: Neue Spiele im Oktober 2019