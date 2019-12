PlayStation Now: Januar-Update mit Horizon Zero Dawn, Uncharted: Lost Legacy und Overcooked 2 - 4Players.de

Ab dem 2. Januar wird Sony die Bibliothek von PlayStation Now mit drei weiteren "Blockbuster-Spielen" erweitern. Vom 2. Januar bis zum 7. April 2020 wird das Action-Rollenspiel Horizon Zero Dawn von Guerilla Games im Streaming-Service verfügbar sein, inklusive der Erweiterung The Frozen Wilds Ebenfalls vom 2. Januar bis zum 7.April 2020 macht es sich Uncharted: The Lost Legacy in der Spielebibliothek gemütlich. Als drittes Spiel im Bunde wird auch der spaßige Koop-Titel Overcooked! 2 den Weg ins Streamingangebot finden. Da die Blockbuster-Spiele immer nur für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung stehen, werden sich ab dem 2. Januar die Titel Grand Theft Auto V, God of War, Uncharted 4: A Thief’s End und Infamous: Second Son wieder aus der Auswahl verabschieden.Letztes aktuelles Video: Neue Spiele im Oktober 2019