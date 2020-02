PlayStation Now: Februar-Update mit The Evil Within, LEGO Worlds und Cities: Skylines

Im Februar gibt es wieder Zuwachs für die Spielebibliothek von PlayStation Now: Wie Sony beim PlayStation Blog bekannt gibt, wurden dem Streaming-Service mit dem Februar-Update die Titel The Evil Within, LEGO Worlds und Cities: Skylines hinzugefügt. Sie können sowohl gestreamt als auch heruntergeladen werden.Umgekehrt werden bald wieder einige Spiele aus dem Programm genommen. Bis zum 7. April stehen noch Horizon Zero Dawn und Uncharted: The Lost Legacy zur Auswahl. Bereits am 2. März verschwinden PUBG, Wolfenstein: The Old Blood und Formel 1 2019 aus der Bibliothek.Mit einer Auswahl an Spielen für PS4, PS3 und PS2 umfasst der kostenpflichtige Abo-Service mittlerweile mehr als 700 Titel.Letztes aktuelles Video: Neue Spiele im Oktober 2019