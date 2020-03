PlayStation Now: März-Update mit Shadow of the Tomb Raider, Wolfenstein 2 und Control

Dead or Alive 5 Last Round

NASCAR Heat 3

Nights of Azure

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon

Romance of the Three Kingdoms 13

Toukiden Kiwami

Toukiden 2

Warriors All-Stars

Mit dem März-Update gibt es wieder Nachschub für die Spielebibliothek von Sonys Streamingservice PlayStation Now. Vom 3. März bis zum 31. August stehen sowohl Shadow of the Tomb Raider von Square Enix als auch der stylische Action-Trip Control von Remedy zur Verfügung. Darüber hinaus wird auch der Shooter Wolfenstein 2: The New Colossus von Bethesda hinzugefügt. Aus der Pressemitteilung von Sony geht leider nicht hervor, wie lange das Spiel in der PS-Now-Bibliothek verbleiben soll.Zusätzlich finden im März folgende Titel den Weg zu PlayStation Now:Letztes aktuelles Video: Neue Spiele im Oktober 2019