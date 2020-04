PlayStation Now: April-Update mit Marvel's Spider-Man, Just Cause 4 und The Golf Club 2019

Im April gibt es folgende Neuzugänge für den Streamingservice von Sony: Vom 7. April bis 7. Juli wird zum einen das Superhelden-Abenteuer Marvel's Spider-Man zum Test ) bei PlayStation Now zur Verfügung stehen. Vom 7. April bis zum 6. Oktober darf man sich außerdem auf dem Action-Spielplatz von Just Cause 4 zum Test ) austoben.Wer es gerne etwas ruhiger mag, kann ab dem 7. April auch die Bälle in The Golf Club 2019 featuring PGA Tour ganz entspannt einlochen. Darüber hinaus gibt Sony bekannt, dass man bei BioShock: The Collection zum Test ) die PS3-Fassungen der drei enthaltenen Spiele gegen die modernisierten PS4-Versionen ausgetauscht hat.Letztes aktuelles Video: Neue Spiele im Oktober 2019