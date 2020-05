PlayStation Now: Mai-Update mit Rainbow Six Siege, The Evil Within 2 und Get Even

Auch im Mai wird die Bibliothek von PlayStation Now um drei neue "Highlight-Spiele" erweitert. Bis zum 2. November kann man über den Streamingservice von Sony beim Taktik-Shooter Rainbow Six Siege von Ubisoft mitmischen. Aber seid gewarnt: Durch die kompetitive Ausrichtung in den Mehrspielerpartien können sich aufgrund der Eingabeverzögerung durchaus Nachteile für Streaming-Operatoren ergeben. Hier geht es zu unserem Test , in dem Siege eine Wertung von 89% abstauben konnte.Daneben wird auch das Horror-Abenteuer The Evil Within 2 bei PlayStation Now veröffentlicht, bei dem man erneut in die Rolle von Sebastian Castellanos schlüpft, der sich auf die Suche nach seiner tot geglaubten Tochter begibt. Wie das Spiel in unserem Test abgeschnitten hat, erfahrt ihr hier Beim dritten Neuzugang handelt es sich um einen Geheimtipp: Get Even ist im Kern ein Psycho-Thriller, der mit einigen ungewöhnlichen Ideen verschiedene Genres vermischt und einem teils verstörenden sowie interaktiven Soundtrack auf hohem Niveau unterhält. Dafür gab es in unserem Test den Gold-Award für das Spiel von The Farm 51, das über Bandai Namco veröffentlicht wurde.Sowohl bei The Evil Within 2 als auch bei Get Even lässt Sony in der Pressemitteilung offen, wie lange sie in der Bibliothek von PlayStation Now verfügbar sein werden.Letztes aktuelles Video: Neue Spiele im Oktober 2019