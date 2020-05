PlayStation Now: Nutzerbasis innerhalb eines Jahres verdoppelt

Die sinkenden Gebühren, Einstiegsangebote und wahrscheinlich auch eine höhere Akzeptanz gegenüber Cloud Gaming in Kombination mit der optionalen Download-Option für viele Spiele scheint sich auszuzahlen: Wie DualShockers schreibt, hat sich die Nutzerbasis für PlayStation Now seit dem Frühjahr 2019 bis heute verdoppelt! Mittlerweile verbucht der Dienst etwa 2,2 Millionen Abonnenten.Im September 2018 dümpelte man noch bei unter einer Million Nutzern, obwohl der Dienst in ausgewählten Ländern, darunter die USA, bereits ab 2014 zur Verfügung stand. Vor allem die eingeführte Download-Option für eine zunehmende Anzahl an Spielen dürfte die Attraktivität von PlayStation Now gesteigert haben. Gleichzeitig wertet Sony mittlerweile die Bibliothek regelmäßíg mit zeitlich begrenzten Top-Titeln auf.Vergleicht man den Zuwachs an Abonnenten mit dem Game Pass von Microsoft, hat Sony dennoch viel Aufholarbeit nötig: Bei der Konkurrenz aus Redmond haben sich mittlerweile mehr als zehn Millionen Spieler für das Abo entschlossen.Wer mehr über die Vor- und Nachteile der einzelnen Dienste erfahren möchte, wird in unserem großen Vergleich der Spieleabos fündig - sei es als Text oder in Videoform Letztes aktuelles Video: Neue Spiele im Oktober 2019