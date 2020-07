PlayStation Now: Juli-Update mit Watch Dogs 2, Street Fighter 5 und Hello Neighbor

Im Juli (bzw. ab sofort) wird die Bibliothek von PlayStation Now mit drei weiteren verfügbaren Spielen erweitert. Zum einen schleicht sich Ubisofts futuristisches Action-Adventure Watch Dogs 2 in die Spieleauswahl von Sonys Streamingservice. Außerdem dabei: Die Prügelgröße Street Fighter 5 und das Schleich-Horrorspiel Hello Neighbor Bei Capcoms Prügelspiel und Hello Neighbor ist keine Verfügbarkeitsdauer bekannt. Watch Dogs 2 wird bis zum 5. Oktober 2020 in der PS Now-Bibliothek verfügbar sein; in unserem Test schnitt es im November 2016 mit 83% ab: "Trotz Schwächen beim Missionsdesign und einer gelegentlich zu klischeehaften Story hat Ubisoft mit diesem sympathischen Abenteuer-Spielplatz in einer offenen Welt einen großen Schritt nach vorne gemacht", lautete Mathias' Fazit seinerzeit.Für 9,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro für ein ganzes Jahr haben Nutzer von PlayStation Now Zugriff auf über 650 Spiele. Die Titel für PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation 2 können online gestreamt werden; für PlayStation 4-Spiele besteht die Möglichkeit, diese auch auf die PS4-Festplatte herunterzuladen und offline zu spielen. Doch auch Nutzer von Windows-PCs profitieren von PlayStation Now: Eigentlich PlayStation-exklusive Spiele können via PlayStation Now auch auf Windows-Rechnern gestreamt werden.Jeden Monat kommen neue Spiele hinzu, wobei einige ausgewählte Blockbuster-Titel für einige Monate im Sortiment verbleiben. Im Juni bereicherten die drei Videospiel-Perlen Metro Exodus Dishonored 2 und NASCAR Heat 4 die Bibliothek von PlayStation Now.Wer PlayStation Now ausprobieren möchte, der kann den Dienst für eine Woche kostenfrei testen Weitere Informationen gibt es auf dem PlayStation-Blog und der offiziellen Webseite von PlayStation Now . Wer durch die Bibliothek von PS Now stöbern möchte, kann den deutschsprachigen Spielekatalog besuchen, der eine verbesserte Übersicht über das umfangreiche Angebot bietet."Letztes aktuelles Video: Neue Spiele im Oktober 2019