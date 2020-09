PlayStation Now: September-Update mit Resident Evil 7, WWE 2K19 und Final Fantasy 15

Im September wird die Bibliothek von PlayStation Now wieder mit weiteren Neuzugängen aufgestockt. Wie Sony bekannt gibt, stehen ab sofort Resident Evil 7: biohazard, WWE 2K19, Final Fantasy 15 und das Indie-Spiel Observation beim Streamingservice zur Verfügung.Laut Pressemitteilung wird man den Survival-Horror von Capcom auch über PlayStation Now in VR erleben können. Zum Test geht es hier . Wer mehr zu WWE 2K19, dem Vorläufer des peinlichen Bug-Festivals 2K20, erfahren möchte, wird hier fündig. Einen Test zum überzeugenden Open-World-Rollenspiel von Square Enix haben wir ebenfalls im Programm . Observation, wo man auf einer havarierten Raumstation in die Rolle einer KI schlüpft, kam im Test ebenfalls gut an.Zugriff auf PlayStation Now erhält man sowohl über die PlayStation 4 als auch den PC. Der Preis für den Streamingservice beträgt knapp zehn Euro im Monat oder ca. 60 Euro pro Jahr. Sony gewährt eine einwöchige Probephase für alle, die den Dienst ausprobieren wollen.Letztes aktuelles Video: Neue Spiele im Oktober 2019