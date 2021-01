PlayStation Now: Januar-Update mit The Crew 2, Surviving Mars und Frostpunk

Der Spiele-Abo-Dienst PlayStation Now ist im Januar 2021 mit The Crew 2 Surviving Mars und Frostpunk erweitert worden. Zusätzlich erhält BioShock: The Collection ein Upgrade auf die PS4-Version.Im Dezember 2020 kamen Horizon Zero Dawn: Complete Edition zum Test ), Wreckfest - bis Montag, den 31. Mai 2021 verfügbar ( zum Test ) und Stranded Deep hinzu. Days Gone hat die Bibliothek von PS Now verlassen.Sony: "Für 9,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro für ein ganzes Jahr haben Nutzer von PlayStation Now Zugriff auf über 650 Spiele. Die Titel für PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation 2 können online gestreamt werden; für PlayStation 4-Spiele besteht die Möglichkeit, diese auch auf die PS4-Festplatte herunterzuladen und offline zu spielen. Doch auch Nutzer von Windows-PCs profitieren von PlayStation Now: Eigentlich PlayStation-exklusive Spiele können via PlayStation Now auch auf Windows-Rechnern gestreamt werden."