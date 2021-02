PlayStation Now: Februar-Update mit Call of Duty: Black Ops 3, Detroit: Become Human, Little Nightmares

Darksiders Genesis (zum Test)

Sony hat bekannt gegeben, welche Spiele im Februar in der Bibliothek von PlayStation Now Einzug halten werden. Als Highlights werden der Shooter Call of Duty: Black Ops 3 , das narrative Sci-Fi-Abenteuer Detroit: Become Human , der düstere Rätsel-Plattformer Little Nightmares und das Gekloppe von WWE 2K Battlegrounds genannt. Ebenfalls mit dabei:Verabschieden aus der Bibliothek werden sich Hitman 2 Dead Cells und The Evil Within. Sony: "Für 9,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro für ein ganzes Jahr haben Nutzer von PlayStation Now Zugriff auf über 650 Spiele. Die Titel für PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation 2 können online gestreamt werden; für PlayStation 4-Spiele besteht die Möglichkeit, diese auch auf die PS4-Festplatte herunterzuladen und offline zu spielen. Doch auch Nutzer von Windows-PCs profitieren von PlayStation Now: Eigentlich PlayStation-exklusive Spiele können via PlayStation Now auch auf Windows-Rechnern gestreamt werden."Letztes aktuelles Video: Neue Spiele im Oktober 2019