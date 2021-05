PlayStation Now: Juni-Update mit Witcher 3, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown und diversen Sonic-Spielen

"Wir möchten euch auch daran erinnern, dass Streaming in 1080p-Auflösung für PS4- und PS5-Konsolen und PC jetzt überall dort möglich ist, wo der Dienst verfügbar ist. Die tatsächliche Streaming-Auflösung kann je nach Geschwindigkeit eurer Internetverbindung variieren (mindestens 5 Mbit/s für Streaming, mindestens 15 Mbit/s für 1080p-Streaming erforderlich).



* Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown ist für PlayStation Plus-Mitglieder bis Montag, den 5. Juli, verfügbar.



** Bestimmte Spiele, die auf PlayStation Now verfügbar sind, sind möglicherweise nur für begrenzte Zeit in der Bibliothek verfügbar."

Was gibt es jetzt bei PlayStation Now ? Oder besser gesagt ab morgen, wenn das Juni-Update in Sonys Spiele-Streaming-Dienst in Kraft tritt? Im deutschen PlayStation-Blog wurde diese Frage bereits heute beantwortet. Das PlayStation-Now-Angebot ab 1. Juni 2021 umfasst u.a. das Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition (bis zum 6. September, auch als "Complete Edition bekannt") sowie Segas Prügelspiel Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown "Wie bei unserem monatlichen Line-up für PlayStation Plus im Juni* angekündigt, ist Segas legendäres Kampfspiel diesen Monat ebenfalls auf PlayStation Now verfügbar. Mit diesem PS4-exklusiven Titel können sowohl VF-Veteranen als auch Neuzugänge die intensiven Martial-Arts-Kämpfe, die tiefgreifende Strategie und das ausgeklügelte Gameplay des bahnbrechenden 3D-Fighters in atemberaubender HD-Qualität erleben. Neue Online-Funktionen - wie anpassbare Turniere für bis zu 16 Spieler und Live-Zuschauer – stehen neben den klassischen Modi wie Rangkampf, Arcade und dem umfangreichen Trainingsmodus von VF5 zur Verfügung, um das ultimative Virtua Fighter-Erlebnis zu bieten."Ebenfalls dabei sind die Schraubersimulation Car Mechanic Simulator , der Taktik-Titel Slay the Spire (bis zum 6. Dezember) von Mega Crit Games, in dem man versucht, den Turm zu bezwingen. Des Weiteren kommen vor allem Fans von Segas blauem Maskottchen auf ihre Kosten.Vertreten sind nämlich auch Sumo Digitals Fun-Racer Team Sonic Racing mit seinen ungewöhnlichen Team-Mechaniken, der kompetente klassische 2D-Plattformer Sonic Mania (unter Mitwirkung von Christian Whitehead, Headcannon und PagodaWest Games) sowie für Trash-Liebhaber das Jump-n-Run Sonic Forces mit seinem Mix aus 2D- und 3D-Levels. Sony ergänzt:Letztes aktuelles Video: Neue Spiele im Oktober 2019