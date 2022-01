PlayStation Now: Januar-Update u.a. mit Mortal Kombat 11, Final Fantasy 12 und Kerbal Space Program

Sony hat die Liste der Neuzugänge im Abo-Dienst PlayStation Now bekannt gegeben. Die Spiele stehen ab sofort zur Verfügung und können gestreamt oder heruntergeladen werden. Insgesamt sechs Titel wurden heute hinzugefügt – dabei handelt es sich um:Gleichzeitig wird jedoch auch ein beliebtes Spiel aus dem Angebot von PlayStation Now verschwinden. Demnach kann The Last of Us Part 2 nicht mehr über den Dienst gespielt werden.Ab heute stehen zudem die neuen Spiele im Rahmen von PlayStation Plus zur Verfügung. Hier dürfen sich Abonnenten über Deep Rock Galactic Persona 5 Strikers und Dirt 5 freuen, die nun einen Monat lang ohne weitere Kosten erhältlich sind.