PlayStation Now: Februar-Update u.a. mit GTA Vice City: Definitive Edition und Through the Darkest of Times

Auch in diesem Monat bekommen Abonnenten von PlayStation Now frischen Spiele-Nachschub von Sony. Insgesamt vier Titel wurden zum Dienst hinzugefügt, die jetzt gestreamt oder heruntergeladen werden können. Im Februar 2022 hat sich Sony für diese Titel entschieden:Das Abonnement von PlayStation Now ist für 9,99 Euro im Monat erhältlich. Eine Jahresmitgliedschaft ist für 59,99 Euro erhältlich. Erst kürzlich hat Sony auch die Neuzugänge von PlayStation Plus zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich diesmal um EA Sports UFC 4 Tiny Tina's Sturm auf die Drachenfestung: Ein einmaliges Wonderlands-Abenteuer und Planet Coaster: Console Edition (PS5).