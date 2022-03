PlayStation Now: März-Update mit Shadow Warrior 3, Crysis Remastered und mehr

Sony hat die nächsten Neuzugänge für PlayStation Now vorgestellt. Im März 2022 dürfen sich alle Abonnenten über vier weitere Spiele freuen, die ab sofort gestreamt oder heruntergeladen werden können. Ein Highlight ist dabei Shadow Warrior 3, das direkt zum Release mit PlayStation Now auf PlayStation 5 und PlayStation 4 zur Verfügung steht – eine Besonderheit, die Spieler sonst nur vom Xbox Game Pass von Microsoft kennen.Folgende Titel sind jetzt mit PlayStation Now spielbar:Letzte Woche hat Sony bereits auch die neuen Spiele vorgestellt, die Abonnenten von PlayStation Plus im Laufe des heutigen Tages ohne weitere Kosten zu ihrer Bibliothek hinzufügen können. Dabei handelt es sich um Team Sonic Racing, Ark: Survival Evolved und Ghost of Tsushima: Legends. Für die PS5 gibt es zusätzlich noch Ghostrunner.