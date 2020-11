Door Kickers 2: Task Force North: Anti-Terror-Streitkräfte dringen in den Early Access vor

Am 3. November 2020 haben KillHouse Games ihre Special-Ops-Taktik Door Kickers 2: Task Force North im Early Access für PC veröffentlicht , wo sie in voraussichtlich zwölf bis 16 Monaten vollendet werden soll. Der Download via Steam kostet 18,99 Euro. Der Preis für das fertige Spiel soll ca. 20 Prozent höher ausfallen. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 96 Prozent von 182 Reviews positiv).Die Fortsetzung zum Polizei-Taktikspiel Door Kickers (zum Test ) führt in den Mittleren Osten, wo man im fiktionalen Nowheraki als militärische Spezialeinheit gegen ein schwer fassbares Terrornetzwerk vorgehen muss. Statt Polizisten mit SWAT-Schilden und Tazern dirigiert man US Ranger und Drohnen. Neben einer Einzelspieler-Kampagne soll es auch einen kooperativen Online-Modus für zwei bis vier Spieler, umfassende Mod-Unterstützung sowie einen verbesserten Missions-Editor geben.Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer