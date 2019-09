Overland: Taktischer Roadtrip durch ein verwüstetes Nordamerika beginnt Mitte September - 4Players.de

Der Termin für den Roadtrip durch ein verwüstetes Nordamerika mit rundenbasierten Kämpfen steht fest: Overland wird am 19. September 2019 für PC (Steam, GOG.com, Itch.io), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen In dem von Finji entwickelten Taktik-Rollenspiel muss eine Gruppe aus unterschiedlichen Charakteren Treibstoff, Waffen sowie andere Gegenstände sammeln und Kämpfe gegen "seltsame Kreaturen" überstehen, um ihren Roadtrip fortsetzen und letztendlich überleben zu können. Overland unterteilt sich in zwei Bereiche. Die erste Ebene sind die taktischen, rundenbasierten Kämpfe auf einer quadratischen Karte. Auf diesen Karten können die Charaktere spezifische Aktionen durchführen, Gegenstände sammeln, gegen die Feinde kämpfen, Fackeln entzünden oder mit dem Auto weiterfahren. Sämtliche "Begegnungen" sollen zufällig generiert werden. Die zweite Ebene sind die Unterbrechungen bzw. Intermezzos, die an Raststätten oder an einem Lagerfeuer stattfinden werden. Dort trifft man weitreichendere Entscheidungen, z. B. wohin soll die Reise weitergehen, wie viel Treibstoff ist noch vorhanden, welche Ressourcen werden benötigt etc. Das von Finji entwickelte Spiel ist grob an The Banner Saga, XCOM oder FTL angelehnt.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer