Sea of Solitude: Director's Cut exklusiv für Switch veröffentlicht

Quantic Dream und das Berliner Entwicklerstudio Jo-Mei haben Sea of Solitude ( ab 18,99€ bei kaufen ) : The Director's Cut exklusiv für Switch veröffentlicht (eShop: 19,99 Euro; Box-Version 29,99 Euro). Eine Demo kann im eShop runtergeladen werden.Die überarbeitete Version des Indie-Titels umfasst neu geschriebene Dialoge (in Zusammenarbeit mit dem Autor Stephen Bell), neue Sprecher für die Vertonung der Dialoge und überarbeitete Videosequenzen, womit die narrative Erfahrung besser ausfallen soll. Außerdem kann man die Fackel mit dem Gyroskop steuern und den neuen Fotomodus nutzen, in dem sich verschiedene Faktoren und das Wetter verändern lassen. Das Spiel ist vollständig auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Japanisch synchronisiert. Das Original erschien im Juli 2019 auf PC, PS4 und Xbox One ( zum Tes t) - damals war EA noch Publisher.Hintergrund: "Sea of Solitude: The Director’s Cut versetzt die Spieler in ein tief berührendes Abenteuer, in dem man die Reise von Kay verfolgt - einer jungen Frau, die durch ihre Verzweiflung und Einsamkeit in ein Monster verwandelt wurde. In einer ebenso wunderschönen wie auch verstörenden Welt gilt es, Kay auf ihrer Suche nach Ruhe und Frieden zu begleiten. Indem sie metaphorische Kreaturen konfrontiert, welche qualvolle Emotionen heraufbeschwören, denen sich Kay stellen muss, lernt sie immer mehr über ihre Umgebung, aber noch viel wichtiger, über sich selbst."Letztes aktuelles Video: Directors Cut Launch Trailer"Nintendo-Switch-Streamer werden außerdem Zugriff auf die dem Director's Cut gewidmete Twitch-Erweiterung „Bottle of Hope" haben, die es Zuschauern und Streamern ermöglicht, während eines Live-Streams gemeinsam positive Botschaften zu teilen. Die Erweiterung wurde in Zusammenarbeit mit Take This entwickelt, einer gemeinnützigen Organisation für psychische Gesundheit, die Stigmata abbaut und sich für mehr Förderung von psychischer Gesundheit in Spielen einsetzt. Mit Hilfe dieser Erweiterung sollen Spieler ermutigt werden, auf Twitch über Selbstakzeptanz, Achtsamkeit, Belastbarkeit, Motivation und Mitgefühl zu sprechen.""Ich könnte nicht glücklicher sein, dass wir unser Spiel mit der Unterstützung unserer Partner bei Quantic Dream zum ersten Mal auf Nintendo Switch veröffentlichen", sagt Cornelia Geppert, Gründerin und Creative Director von Jo-Mei. "Diese Partnerschaft und der Director's Cut werden mehr Leuten die Möglichkeit geben, Kays Reise so zu erleben, wie wir es ursprünglich angedacht haben - ob nun unterwegs oder im eigenen Zuhause.""Quantic Dream ist stolz darauf, ein Spiel zu veröffentlichen, das unsere Markenzeichen des Storytellings sowie der narrativen Erfahrungen widerspiegelt und sich mit schwierigen Themen auseinandersetzt", so Co-CEO und Head of Publishing Guillaume de Fondaumière. "Wir sind begeistert von der Zusammenarbeit mit Connie Geppert und ihrem talentierten Team bei Jo-Mei und freuen uns, ihre verbesserte Version von Sea of Solitude exklusiv auf Nintendo Switch zu präsentieren."