Katana ZERO: Samurai-Action startet Mitte April auf PC und Switch - 4Players.de

Askiisoft und Devolver Digital werden die 2D-Samurai-Action Katana ZERO nach einer kurzen Verschiebung am 18. April 2019 für PC ( Steam , GOG, Humble Store) und Nintendo Switch ( eShop ) veröffentlichen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Katana ZERO ist ein stilsicher umgesetzter Action-Plattformer im Neo-Noir-Stil mit halsbrecherischer Action und todbringenden Kämpfen. Schlage dich in akrobatisch-brutaler Schönheit durch die Handlung und manipuliere die Zeit, um deine Vergangenheit zu enträtseln." Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer