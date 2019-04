Katana ZERO: Gangster, Soldaten und die Zeit werden auf PC und Switch filetiert - 4Players.de

Entwickler askiisoft und Publisher Devolver Digital haben Katana Zero für PC ( GOG Steam ) für 12,49 Euro und Switch für 14,99 Euro veröffentlicht. Das Spiel bietet akrobatische und kompromisslose Kämpfe in einer düsteren Stadt im 80er-Jahre Neon-Stil. Mit einem Katana, der Droge "Chronos" zur Zeitmanipulation und sonstigen Fähigkeiten als Auftragskiller bahnt man sich einen Weg durch die Stadt. Walljumps, Schleich-Möglichkeiten, Aktionen mit einem Greifhaken, Zeitverlangsamung und die Möglichkeit anfliegende Projektile zu manipulieren, werden versprochen. Der actionorientierte Plattformer findet auf Steam viel Anklang. Die Nutzerreviews sind "äußerst positiv" (96 Prozent der 503 Nutzerreviews sind "positiv").Der Publisher schreibt: "Katana Zero ist ein stylischer Neo-Noir-Action-Plattformer voller halsbrecherischer Action und wilden Todeskämpfen. Dabei schlitzt, schlägt und hangelt man sich durch eine manipulierbare Zeitspanne - um die eigene Vergangenheit (…) zu entwirren. Katana Zero nutzt ein radikales Dialogdesign, um subtile und überraschende Umwege zum Erzählpfad zu schaffen, die nicht nur darauf basieren, was der Held zu anderen sagt - sondern auch, wann er es sagt oder ob er das Gespräch unterbricht. Katana Zero folgt der mysteriösen Geschichte eines einsamen Schwertkämpfers, der sich mit einer düsteren Geschichte auseinandersetzt und fordert die Spieler heraus, diese Geschichte trotz eines unzuverlässigen Erzähler als auch durch eine zunehmend unzuverlässige Realität zu steuern."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer