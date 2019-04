Katana ZERO: Über 100.000 Verkäufe in einer Woche auf PC und Switch - 4Players.de

Thank you so much for playing and sharing Katana ZERO - we're excited that we've sold over 100,000 copies in the first week! Work on the first free DLC plus a speedrun mode is underway. pic.twitter.com/DdD3Xws2bE — Justin (@askiisoft) 25. April 2019

Shout out to @askiisoft as Katana ZERO is our second fastest selling Nintendo Switch game behind Enter the Gungeon!



Thrilled for the dev team and thankful for the support of @NintendoAmerica and @NintendoEurope! pic.twitter.com/YZjlEDmmN2 — Devolver Digital (@devolverdigital) 24. April 2019

Eine Woche nach der Veröffentlichung von Katana Zero hat sich das Spiel auf PC und Switch über 100.000 Mal verkauft. Die Entwickler bedankten sich bei den Käufern und gaben bekannt, dass sich die erste kostenlose Erweiterung sowie ein Speedrun-Modus in Entwicklung befinden würden. Publisher Devolver Digital stimmte mit ein und meinte, dass sich bisher nur Enter the Gungeon (aus dem Portfolio von Devolver Digital) auf Switch schneller verkauft hätte.Katana Zero bietet akrobatische und kompromisslose Kämpfe in einer düsteren Stadt im 80er-Jahre Neon-Stil. Mit einem Katana, der Droge "Chronos" zur Zeitmanipulation und sonstigen Fähigkeiten als Auftragskiller bahnt man sich einen Weg durch die Stadt.Der Publisher schreibt: "Katana Zero ist ein stylischer Neo-Noir-Action-Plattformer voller halsbrecherischer Action und wilden Todeskämpfen. Dabei schlitzt, schlägt und hangelt man sich durch eine manipulierbare Zeitspanne - um die eigene Vergangenheit (...) zu entwirren. Katana Zero nutzt ein radikales Dialogdesign, um subtile und überraschende Umwege zum Erzählpfad zu schaffen, die nicht nur darauf basieren, was der Held zu anderen sagt - sondern auch, wann er es sagt oder ob er das Gespräch unterbricht. Katana Zero folgt der mysteriösen Geschichte eines einsamen Schwertkämpfers, der sich mit einer düsteren Geschichte auseinandersetzt und fordert die Spieler heraus, diese Geschichte trotz eines unzuverlässigen Erzähler als auch durch eine zunehmend unzuverlässige Realität zu steuern."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer