-The Katana ZERO vinyl is still in the works. We're working hard to get the audio perfect.

-I'll be doing a talk at GDC on motion and combat design in my games.

-Also happy Valentine's Day, and remember to stay hydrated!



— Justin (@askiisoft) February 14, 2020

Die versprochene (kostenlose) Erweiterung für Katana ZERO befindet sich weiterhin bei Askiisoft in Entwicklung. Via Twitter bestätigte Programmierer Justin Stander, dass der Zusatzinhalt auf das Dreifache des ursprünglich geplanten Umfangs angewachsen sei und die Produktion deswegen mehr Zeit in Anspruch nehmen würde. An dem Plan, den DLC kostenlos veröffentlichen zu wollen, würden Entwickler und Publisher aber festhalten. Konkretere Angaben wurden nicht gemacht.Letztes aktuelles Video: Video-Test