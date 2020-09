GermanDevDays: Online-Verleihung am 1. Oktober; Nominierte enthüllt

Auch wenn die "GDD GermanDevDays Konferenz" in diesem Jahr abgesagt werden musste , wird der Indie Award am 1. Oktober um 18 Uhr vergeben. Die Verleihung findet dann im Live-Stream auf dem Twitch-Kanal von Assemble Entertainment statt.Außerdem wird im Rahmen des "GDD Indie Awards" bekanntgegeben, wer in die "GDD GermanDevDays Hall of Fame" aufgenommen wird. Der Veranstalter nannte heute auch die Nominierten:"Der GDD Indie Award 2020 wird in sieben Kategorien verliehen und ist mit insgesamt 10.000 Euro, zur Verfügung gestellt vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen , dotiert.'Ich möchte mich vielmals beim hessischen Wirtschaftsministerium bedanken, die auch in diesem Jahr den GDD Award wieder mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 ausgestattet haben. Somit können wir, durch die GDD als Konferenz- und Netzwerkveranstaltung sowie der GDD Förderstiftung und durch den GDD Indie Award die deutsche Entwicklernachwuchsszene gleich in mehreren Bereichen unterstützen!', so Stefan Marcinek, Organisator der GDD GermanDevDays.Durch den Stream werden, wie letztes Jahr schon live auf der Bühne, Stephan Reichart und Stefan Marcinek führen.Lost EmberNowhere ProphetStranded SailsViSP - Virtual Space PortVectronomNowhere ProphetNowhere ProphetVectronomLost EmberLost EmberVectronomStranded SailsCook-A-GeddonEye Built It CreatorPaws and Leaves - A Thracian TaleMooneyeLudopiumLemon BombVectronomRise of LegionsNowhere Prophet"