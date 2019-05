Conan Exiles: Großes Update zum einjährigen Jubiläum und "The Riddle of Steel" (DLC) - 4Players.de

Für Conan Exiles ist das "Anniversary Update" zum einjährigen Jubiläum auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht worden. Das Update umfasst zwei Dungeons (groß: The Sunken City; klein: Scorpion Den), den "Witch Doctor" als Skelett-beschwörenden Begleiter, neue freischaltbare Tiere und großflächige Verbesserungen von Sepermeru, The Unnamed City, New Asagarth, Summoning Place und Volcano (neue Gegner, Bosse, Beute und Rezepte). Hinzukommen diverse Bugfixes, Interface-Optimierungen und Balance-Anpassungen. Das Change-Log findet ihr hier Veröffentlicht wurde ebenfalls die Download-Erweiterung "The Riddle of Steel", die Statuen und Figuren von Arnold Schwarzenegger als Conan sowie weitere Elemente, die an dem ersten Conan-Film angelehnt sind, enthält. The Riddle of Steel soll 6,99 Dollar kosten und ist nicht im Year 2 Season Pass enthalten. Auf den Konsolen wird die Erweiterung kurze Zeit später zur Verfügung stehen.Conan Exiles kann ab heute Abend (Free Weekend) bei Steam kostenlos ausprobiert werden. Das Spiel wird vom Funcom-Chef übrigens als "Minecraft für Erwachsene" beschrieben.Letztes aktuelles Video: One Year Anniversary Update