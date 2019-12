Conan Exiles: Update: Reittiere, berittene Kämpfe, Erfahrungspunkte für Gefolgsleute und mehr - 4Players.de

"2 exklusive Reittier-Skins

Reite auf einem schwarzen oder weißen Pferd

6 neue Sättel

Sattle dein Pferd mit dem Sattel der Lautlosen Legion

25 neue Gebäudeteile für Reittiere

Spezielle Gebäudeteile für Stallungen

15 neue Rüstungsteile (wie die Poitainischer Kavalier-Rüstung) in drei Sets.

Leichte, mittlere und schwere Sets mit epischen Endspiel-Versionen.

11 neue Waffen im Poitain-Set (einschließlich Lanzen)

Diese entsprechen Eisenwaffen und verfügen über epische Endspiel-Versionen.

14 neue platzierbare Stallobjekte

Dekoriere deinen Stall mit neuen Objekten, wie Wetterfahnen"

Für Conan Exiles ist ein kostenloses Update veröffentlicht worden, das Reittiere einführt, und zwar als Transportmittel und als neues Kampfelement (berittene Kämpfe). Man wird Fohlen fangen, sie zu tapferen Rossen ausbilden und in die Schlacht führen können, erklärt Funcom. Mit den Reittieren wird außerdem die Reisezeit in der weitläufigen Spielwelt deutlich verringert. Reittiere seien das meistgewünschte Feature seit der Veröffentlichung des Spiels, heißt es. Außerdem sorgt das neue "Follower-Leveling-System" dafür, dass man Erfahrungspunkte für Leibeigene, Haustiere und Pferde sammeln kann, wodurch sie Zugang zu bestimmten Verbesserungen/Perks erhalten ( Change-Log ).Letztes aktuelles Video: Mounts and Riders of Hyboria TrailerPassend dazu ist das "Riders of Hyboria Pack" ( 9,99 Euro ) veröffentlicht worden, das kosmetische Inhalte umfasst. Die Entwickler beteuern, dass das "Riders of Hyboria Pack" neue optische Möglichkeiten hinzufügt, im Spiel aber keine weiteren Vorteile gewährt. Alle neuen Objekte haben vergleichbare Werte wie die bereits vorhandenen Objekte.Riders of Hyboria-Pack enthält: