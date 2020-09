Conan Exiles: Isle of Siptah: Ein Neuanfang in der ersten großen Erweiterung

Screenshot - Conan Exiles (PC, PS4, One) Screenshot - Conan Exiles (PC, PS4, One) Screenshot - Conan Exiles (PC, PS4, One) Screenshot - Conan Exiles (PC, PS4, One) Screenshot - Conan Exiles (PC, PS4, One) Screenshot - Conan Exiles (PC, PS4, One) Screenshot - Conan Exiles (PC, PS4, One) Screenshot - Conan Exiles (PC, PS4, One) Screenshot - Conan Exiles (PC, PS4, One) Screenshot - Conan Exiles (PC, PS4, One) Screenshot - Conan Exiles (PC, PS4, One) Screenshot - Conan Exiles (PC, PS4, One) Screenshot - Conan Exiles (PC, PS4, One) Screenshot - Conan Exiles (PC, PS4, One) Screenshot - Conan Exiles (PC, PS4, One)

Mit "Isle of Siptah" ist die erste große Erweiterung für Conan Exiles angekündigt worden. Die Erweiterung bietet die Chance auf einen Neuanfang in einem neuen Gebiet. Der Early Access auf dem PC wird am 15. September beginnen. Die Vollversion des Add-ons ist für Anfang 2021 auf PC und Konsolen vorgesehen.Jeder beginnt seine Reise mit einem neuen Charakter auf der "Isle of Siptah", einer Insel umschlungen von magischen Stürmen und uralten Kreaturen. Die Insel beheimatet mehr als ein Dutzend neuer Dungeons, auch bekannt als Vaults (Wogen der Zauberei) und einen ominösen dunklen Turm, der von einem magischen Sturm umgeben ist. Die Spieler sind in der Lage, magische Portale zu beschwören, die NPCs (gewaltsam) aus den Exil-Ländern auf die neue und geheimnisvolle Insel ziehen. "Um diese Möglichkeit müssen sie kämpfen, was zu blutigen Konflikten und einem völlig neuen Spielablauf führt", schreibt Funcom."Conan Exiles: Isle of Siptah bietet verschiedene Spielmöglichkeiten mit den neuen Gewölbe-, Sturm- und Flut-Features, einer riesigen neuen Karte, dem neuen Nashorn-Reittier, zwei neuen Gebäudesets, zahllosen neuen Monstern und mehr!""Isle of Siptah erscheint mit zwei neuen Gebäude-Sets, die es erlauben, mit Treibgut Piraten-Städte und mit Sturmglas majestätische Burgen zu errichten. Spieler können sich auf einem neuen Reittier in die Schlacht stürzen, dem mächtigem Nashorn. Wer die Erweiterung bereits im Early Access spielt, erhält zusätzlich einen limitierten, War-torn Reittier-Skin für das Nashorn. Die neuen Bau-Sets und Mounts sind auch in den Gebieten des Hauptspiels nutzbar, solange Isle of Siptah installiert ist."Zusätzliche Details werden im Entwickler-Livestream auf dem offiziellen Funcom-Twitch-Channel am 11. September ab 17:00 Uhr bekanntgegeben.Außerdem findet ein Steam-Gratiswochenende statt. Es beginnt heute, am Donnerstag, dem 10. September, um 19:00 Uhr und endet am Montag, dem 14. September, um 19:00 Uhr.Letztes aktuelles Video: Isle of Siptah Announcement Trailer