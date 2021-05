Conan Exiles: Isle of Siptah: Große Erweiterung veröffentlicht

Der Kampf ums Überleben und die Vorherrschaft geht auf der Insel Siptah in die nächste Runde, denn heute erscheint die große Erweiterung "Isle of Siptah" für Conan Exiles ab 18,39€ bei kaufen ) auf PlayStation 4, PlayStation 5 (via Abwärtskompatibilität), Xbox One und Xbox Series X|S. Auf dem PC verlässt das Add-on gleichzeitig den Early Access. Die Erweiterung kostet 19,99 Euro. Es werden auch neue Komplettpakete mitsamt Isle of Siptah und anderen DLCs angeboten. Zusätzlich zum Verkaufsstart von Conan Exiles: Isle of Siptah erscheint das Hauptspiel heute im Xbox Game Pass. Conan Exiles ist übrigens das meist- und schnellstverkaufte Spiel von Funcom.Funcom: "Conan Exiles: Isle of Siptah ist die erste große Erweiterung des Titels und spielt auf der mysteriösen und gefährlichen Insel Siptah. Auf der Insel finden sich mehr als ein dutzend neuer Dungeons, Wellen an Magie, die fiese Monster und NPCs ausspucken und ein unheimlicher dunkler Turm, umgeben von einem magischen Sturm. Zudem gibt es neue Reittiere, Waffen, Rüstung und zwei neue Gebäude-Sets, die es erlauben, ein Piraten-Dorf oder beeindruckende Schlösser zu bauen."Isle of Siptah erschien zuerst im Early Access im September 2020. Seitdem gab es viele Veränderungen und Verbesserungen, u.a. wurden zahlreiche Orte/Schauplätze sowie neue NPC-Fraktionen hinzugefügt, die Landmasse vergrößert und eine neue Religion eingebaut, die es erlaubt, den Spinnengott Zath zu beschwören."Wir haben das Glück, eine große und aktive Community zu haben, die es uns ermöglicht, uns auf die Entwicklung von Elementen zu konzentrieren, die den Spielern am wichtigsten sind", sagt Project Director Scott Junior. "Das Ergebnis ist eine riesige und lebhafte Insel, auf der es viel zu erkunden gibt und die mehr Freiheit bietet, sich auf Dinge zu konzentrieren, die man im Spiel am meisten mag. Diese Art der Optimierung ist genau das, worum es im Early Access gehen sollte. Ich bin sehr stolz darauf, was unser Entwickler-Team in den letzten acht Monaten erreicht hat und freue mich, dass die Spieler Siptah auf allen drei Plattformen erkunden können."Letztes aktuelles Video: Isle of Siptah Launch Trailer