Portal Knights: Erweiterung: Druiden, Fellvolk und Relikt-Verteidigung

"In ganz Elysia sind einfache Reittiere wie Pferde, Schweine und mehr bei NSC-Händlern verfügbar.

Man kann jetzt im Spiel im Abenteuer-Modus von Portal Knights musikalische Druckplatten kaufen. Gemeinsam mit Freunden kann man so wunderschöne Musik machen!

Neue Elemente für den Kreativ-Modus beinhalten Wegpunkte, die man für Gegner setzen kann, und neue Objekte, die den Spielern helfen, ihre eigenen Rennstrecken für die neu verdienten Reittiere zu erstellen.

NUR PC: Spieler können den Text von NSCs bearbeiten und ihre eigenen Mini-Abenteuer erschaffen!

Allgemeine Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen für Portal Knights."

Screenshot - Portal Knights (PC) Screenshot - Portal Knights (PC) Screenshot - Portal Knights (PC) Screenshot - Portal Knights (PC) Screenshot - Portal Knights (PC) Screenshot - Portal Knights (PC) Screenshot - Portal Knights (PC) Screenshot - Portal Knights (PC) Screenshot - Portal Knights (PC) Screenshot - Portal Knights (PC)

Für Portal Knights ist das Erweiterungs-Paket "Druiden, Fellvolk und Relikt-Verteidigung" für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden. Die Switch-Version wird später versorgt. Das Add-on für die Fantasy-Sandbox von 505 Games und Keen Games kostet 9,99 Euro.Mit der Erweiterung hält der Gestaltwandler-Druide als neue Klasse Einzug in das Spiel. Diejenigen, die ihr Abenteuer als Druide beginnen, können unterschiedliche Formen mit speziellen Fähigkeiten annehmen, darunter ein Bär, eine Spinne und Schleim. Neu ist ebenfalls das wilde Fellvolk mit anpassbaren Fellfarben, Ohren und Schnauzen."Die neue Erweiterung beinhaltet drei neue actiongeladene Arenen, in denen Druiden- und Fellvolk-Spieler antike Relikte, die Sternsteine, verteidigen, indem sie Fallen und magisches Bombardement erstellen und Gegnerwellen überwinden, um heroische Belohnungen zu verdienen, darunter ein mythisches Einhorn oder einen Drachen als Reittier. Für jede Arena gibt es auch einen schweren Modus, in dem nur die wagemutigsten Spieler gegen die härtesten Gegner antreten können, um den Sieg zu erringen. Für begrenzte Zeit können die Spieler das Erweiterungs-Paket Druiden, Fellvolk und Relikt-Verteidigung mit 10% Rabatt im Microsoft Games Store, PlayStation Store und auf Steam kaufen - aber man sollte sich sputen, bevor das Angebot eine andere Gestalt annimmt", schreibt der Publisher.Zugleich erscheint ein Update für das Hauptspiel:Letztes aktuelles Video: Druiden Fellvolk und Relikt-Verteidigung Launch Trailer